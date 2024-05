C dans l’air du 24 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 mai 2024 : le sommaire

⬛ Attal / Bardella : un gagnant…un perdant ?

La rencontre était attendue. À moins de vingt jours des élections européennes, le débat télévisé entre le Premier ministre et la tête de liste du Rassemblement national a attiré 3,61 millions de téléspectateurs (18,0 % du public) hier soir sur France 2. Ce bon score reflète l’intérêt pour cet affrontement politique où Gabriel Attal et Jordan Bardella ont présenté des visions diamétralement opposées de l’Europe, dans la dernière ligne droite avant le scrutin. « L’Europe est l’homme malade des économies développées », a déclaré l’eurodéputé RN, tandis que le chef du gouvernement a affirmé que « L’Europe, c’est la prospérité ». Ces convictions contrastées s’accompagnaient de styles différents : un Premier ministre sans notes, offensif, cherchant à dévoiler les failles du programme du RN, face à un président du parti d’extrême droite, favori des sondages, muni de ses fiches et sur la défensive.



Cet huitième face-à-face entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, chargé d’enjeux, a sans doute été le plus scruté. Quels enseignements en tirer ? Sécurité, immigration, protectionnisme économique, vision de l’UE, guerre en Ukraine, relations avec la Russie… Quels sont les points clés de cet échange de plus d’une heure ? Qui en est ressorti vainqueur ? Qui a été défait ? Enfin, Raphaël Glucksmann, troisième dans les sondages pour les élections européennes, peut-il créer la surprise le 9 juin prochain ? Bien qu’il soit loin derrière Jordan Bardella, crédité de 33 % des intentions de vote dans une récente enquête, il n’est plus qu’à un point de Valérie Hayer, la tête de liste macroniste, à 16 %. La tête de liste PS-Place Publique est désormais la cible des attaques de ses rivaux à gauche.

