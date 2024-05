Mask Singer : Raphaël Mezrahi derrière le Robolapin ? Les indices !

Publicité





Mask Singer saison 6 les indices sur le Robolapin – Place au quatrième prime de la saison 6 de « Mask Singer » ce vendredi soir sur TF1. Et parmi les costumes encore en course, le Robolapin ne passe pas inaperçu. Mais avez-vous deviné de qui il s’agit ?











Mask Singer saison 6 : quelle star est dans le costume du Robolapin ?

Zoom sur le costume du Robolapin. On peut dire que c’est l’un des costumes les plus incroyables de la saison, il a carrément un potager sur lui ! Depuis le début, tout mène à Raphaël Mezrahi alors que Laurent Ruquier a validé son prono d’or sur le Robolapin dès sa première apparition dans Mask Singer. Les indices mènent bien à Raphaël Mezrahi, qui est un défenseur des animaux et a piégé toutes les stars citées dans le magnéto indices !

Indice n°1 : « J. Lo n’a plus de secret pour lui »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Cet ami des animaux serait le roi du buzz

– Des stars du monde entier se sont pressées face à lui : Britney Spears, Jennifer Lopez, Brad Pitt, Jean-Claude Van Damme

– Tout a parlé de lui, c’est le roi du buzz

Indices donnés sur le prime 3 :

– Il défend tous les animaux

– R.L

– Patrick Sébastien



Indices visuels / sonores : un chat, du parquet, 152, du champagne, le chiffre 3

Propositions des enquêteurs : Raphaël Mezrahi, Laurent Baffie, Steevy Boulay

La dernière prestation du Robolapin sur la B.O du film « les Bronzés font du ski »

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Robolapin ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 24 mai 2024 à 21h10 sur TF1.