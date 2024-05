C à vous du 24 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 mai 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 🎬 Dans C à Vous en direct de Cannes : Charlotte Le Bon et Céline Sallette pour le film “Niki”, présenté dans la sélection “Un certain regard” au Festival de Cannes; Elle Fanning, Helen Mirren et Viola Davis, ambassadrices du Prix Lights on Women’s Worth 2024 de L’Oréal; Samuel Le Bihan, président de la 9e Semaine du Cinéma Positif du 22 au 25 mai au Festival de Cannes

🔵 🎵 Dans le live : Santa interprète le titre “Recommence-moi”, issu de son nouvel album, en live sur la scène de C à vous



🔵 📌 Débat Attal-Bardella, élections européennes, visite d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie… Alain Duhamel est l’invité de C à vous

🔵 📌 Elle s’est réconciliée avec la meurtrière de son père : Anaïs Gletty, qui publie « Pardonner »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 24 mai 2024 à 19h sur France 5.