50mn Inside du 15 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 15 juin 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 15 juin 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

💃 En Coulisses – Comment Versailles fait-il revivre ses bals ? ⁣

Plongez dans les fastes de Versailles. Bals costumés, spectacles aquatiques et feux d’artifices. Découvrez les secrets de ces festivités.

💁‍♂️ Portrait – Dany Boon⁣

Rencontre avec Dany Boon.



Publicité





🎤 La Story – Grégory Lemarchal : vivre pour chanter⁣

L’inoubliable Grégory Lemarchal. Il y a 20 ans il remportait la Star Academy, comment a-t-il vécu cette aventure ? Pourquoi chanter était sa raison de vivre ?

50mn Inside du 15 juin 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌟 Le document – Week-end au soleil à Capri⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.