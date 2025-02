50mn Inside du 15 février 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 15 février 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 15 février 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🍰 L’événement : Qui sera élu meilleur pâtissier au monde ?⁣

La Coupe du Monde de pâtisserie : quelles créations folles ont réalisé les français pour tenter de décrocher la précieuse récompense ? Qui remportera le trophée ?

🌹 En coulisses – Saint Valentin à Venise : la ville de toutes les folies ?

A l’occasion de la Saint Valentin, direction la ville la plus romantique au monde : Venise. A quelles folies est-elle prête pour rester la capitale de l’amour ?

⁣

🎵 La Story – « Entre nous » : la revanche de Chimène Badi⁣

Comment cette chanson a permis à la chanteuse de prendre sa revanche sur ceux qui ne croyaient pas en elle ?



📹 Le portrait : Jamel Debbouze⁣

50mn Inside du 15 février 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Phuket : Ces Français à la conquête du paradis de la Thaïlande⁣

Un paradis en pleine métamorphose qui attire toujours plus de touristes. Qui sont ces français partis à la conquête de cet eldorado ? Comment s’y faire une place au soleil ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.