« Les Vétos » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (23 février 2025)

« Les Vétos » au programme TV du dimanche 23 février 2025 – C’est un rediffusion qui vous attend ce dimanche soir sur France 2 : « Les Vétos », réalisé par Julie Manoukian, avec dans les rôles principaux Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3. Possibilité de suivre le film en streaming via le site et/ou l’application France.TV en choisissant l’option DIRECT..







Les Vétos, l’histoire en quelques lignes

Au cœur du Morvan, Nico, dernier vétérinaire du secteur, se bat pour préserver sa clinique, ses patients et sa famille. Lorsque Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, il comprend que les véritables défis commencent. « Ne t’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… cette relève, c’est Alexandra, fraîchement diplômée, brillante mais farouchement misanthrope, et bien décidée à ne pas s’enterrer dans le village de son enfance. Parviendra-t-il à la convaincre de rester ?



Le casting

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck

Teaser vidéo

En attendant de découvrir le film, voici la bande-annonce.