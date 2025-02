C à vous du 13 février 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 février 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Crise budgétaire, non-censure du gouvernement, présidentielle 2027, avenir du RN…, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, député européen, est l’invité de C à vous

🔵 Guerre en Ukraine : Donald Trump et Vladimir Poutine conviennent des négociations « immédiates » sur l’Ukraine. On en parle avec Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter et chroniqueur au magazine L’Obs



Publicité





🔵 Dans la Suite de C à vous : spéciale Victoires de la Musique avec : Léa Salamé et Cyril Feraud et les révélations de l’année : Pierre Garnier, Aliocha Schneider, Yoa, Styleto, Lucky Love et Solann

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 13 février 2025 à 19h sur France 5.