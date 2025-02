C dans l’air du 11 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 11 février 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 11 février 2025 : le sommaire

⬛ Meurtre de Louise : un ADN… et un suspect

L’enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée morte dans un bois d’Épinay-sur-Orge (Essonne) dans la nuit du 7 au 8 février, s’intensifie. Après avoir été entendus, un homme de 23 ans et sa mère de 55 ans, interpellés lundi à Rouen, ont été relâchés. En revanche, un autre suspect du même âge a été placé en garde à vue, ainsi que ses parents et sa compagne. Cette piste est actuellement la plus sérieuse pour les enquêteurs, qui multiplient les investigations ce mardi. Des analyses ADN et diverses vérifications sont en cours pour confirmer ou non son implication, alors qu’une vive émotion règne à Épinay-sur-Orge et Longjumeau.



Louise avait disparu depuis l’après-midi du vendredi, après sa sortie du collège André-Maurois vers 15 heures. La dernière trace de la collégienne provient des caméras de vidéosurveillance, qui l’ont filmée traversant le bois des Templiers, où son corps a été retrouvé après plusieurs heures de recherches. Un important dispositif a immédiatement été déployé sur place, mobilisant plus de 120 policiers à la recherche d’indices, notamment des traces de pas, des cheveux ou l’arme du crime, toujours introuvable. En revanche, le téléphone de la jeune fille a été récupéré et est en cours d’analyse, tout comme les images de vidéosurveillance. Celles-ci montrent un homme vêtu d’une « doudoune noire » marchant derrière elle, scrutant les environs.

Ces éléments pourraient s’avérer cruciaux grâce aux avancées scientifiques et technologiques de ces dernières années. Nos journalistes ont pu visiter l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise, où des experts utilisent les dernières innovations en ADN, portraits-robots génétiques et sciences comportementales pour faire progresser les enquêtes, y compris les affaires non résolues.

Quelles sont les dernières avancées de l’enquête sur le meurtre de Louise ? Comment l’ADN et l’intelligence artificielle révolutionnent-ils les investigations ? Enfin, quelles sont les nouvelles pistes dans l’affaire de la tuerie de Chevaline ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 11 février 2025 à 17h40 sur France 5.