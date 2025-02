C dans l’air du 18 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 février 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 18 février 2025 : le sommaire

⬛ Trump-Poutine : les nouveaux alliés ?

Chaque jour apporte son lot de rebondissements concernant l’Ukraine. Ce matin, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a annoncé que Vladimir Poutine était prêt à engager des négociations avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky « si nécessaire » – une perspective encore inimaginable il y a quelques semaines. Pendant ce temps, à Riyad, les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergueï Lavrov et Marco Rubio, se sont retrouvés pour discuter des efforts de paix en Ukraine. « L’Union européenne devra être impliquée à un moment donné, notamment en raison des sanctions qu’elle impose à la Russie », a déclaré Rubio à la presse. Hier, une réunion à l’Élysée a rassemblé une dizaine de chefs de gouvernement européens autour de la question ukrainienne. Toutefois, les Européens avancent toujours en ordre dispersé : tandis que la présidente de la Commission européenne s’est dite prête à intensifier l’aide militaire, certains, comme le Royaume-Uni et la Suède, envisagent l’envoi de troupes au sol en cas de cessez-le-feu, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé son opposition à toute « paix imposée » à Kiev.



Dimanche, Marco Rubio s’est également rendu à Jérusalem pour rencontrer le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et défendre le projet porté par Donald Trump visant à transformer la bande de Gaza en « riviera » et à déplacer sa population vers l’Égypte et la Jordanie. Netanyahou a assuré que son gouvernement ferait tout pour concrétiser cette vision. Une initiative qui suscite une vive opposition en Égypte et en Jordanie, où plus de la moitié des habitants sont d’origine palestinienne. Lors d’une rencontre au Caire, le roi Abdallah II et le président égyptien al-Sissi ont réaffirmé leur soutien à la création d’un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Un sommet d’urgence réunissant plusieurs pays arabes est prévu en Égypte le 27 février pour poursuivre les discussions sur l’avenir de Gaza.

Aux États-Unis, une contestation naissante se dessine contre la nouvelle administration. Hier, des milliers de manifestants ont défilé à travers le pays pour dénoncer le limogeage des employés fédéraux, le non-respect de l’équilibre des pouvoirs et l’influence croissante d’Elon Musk. Le mouvement, initié par le collectif « 50501 » sur Reddit fin janvier, avait déjà mobilisé plusieurs dizaines de milliers de personnes le 5 février dans une quarantaine d’États. « La révolution contre Donald Trump et Elon Musk commence ici », a déclaré depuis Boston le sénateur du Massachusetts, Ed Markey.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 18 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.