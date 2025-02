C dans l’air du 26 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 26 février 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 26 février : invités et le sommaire

⬛ HÉLÈNE MIARD-DELACROIX, professeure d’histoire et de civilisation de l’Allemagne contemporaine à Sorbonne Université.

Des résultats (presque) sans surprise.Les CDU/CSU ont remporté les élections législatives allemandes avec 28,6% des voix.L’AfD, formation d’extrême droite, devient la 2e force politique avec 20,8% des voix.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 26 février 2025 à 17h40 sur France 5.



