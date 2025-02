Ça commence aujourd’hui du 27 février 2025 : sommaire et extrait vidéo

Il y a 13 ans, Christophe a été traumatisé par une rupture. Il a connu le bonheur pendant 4 mois jusqu’à ce que son ex mette fin à leur relation sans lui donner d’explication. Et quelques mois plus tard, sa mère est décédée, le faisant vraiment sombrer.

À 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/Z19rc5J8bM

— Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) February 27, 2025