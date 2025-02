« Une nounou prête à tout » : votre téléfilm inédit ce 27 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une nounou prête à tout » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 27 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une nounou prête à tout ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une nounou prête à tout » : l’histoire, le casting

Zach et Claire sont les parents du petit Owen, né grâce à une mère porteuse, Liz. Autrefois en difficulté, Liz aurait pu mal tourner, mais sa rencontre avec Claire a changé son destin. Claire l’a aidée à éviter la prison, à reprendre ses études et à trouver un emploi.

Les premières semaines avec Owen sont éprouvantes : le nourrisson pleure sans cesse, rendant le quotidien des jeunes parents exténuant. Face à l’épuisement, ils envisagent d’engager une nounou de nuit. Un jour, Claire reçoit un appel troublant de Liz. Lorsqu’elle se rend chez elle, elle la découvre prête à partir, paniquée, et suppliant Claire de ne pas chercher à la retrouver. Quelques jours plus tard, un policier annonce à Zach et Claire que Liz se serait suicidée.



Lors de l’enterrement, ils rencontrent Véra, l’ancienne nounou de Liz. D’une douceur remarquable avec Owen, elle gagne rapidement leur confiance et ils décident de l’engager. Mais l’arrivée de Judy, la mère de Zach, vient compliquer la situation. Méfiante, elle ne voit pas d’un bon œil la présence de cette inconnue dans la maison et l’accuse d’être suspecte. Peu à peu, Véra dépasse les limites, persuadée d’avoir un lien unique avec Owen. Lorsque Claire décide de la congédier, Véra révèle alors son véritable visage…

Avec : Vitoria Setta (Claire), Bryce Jones (Zach), Maeve Quinlan (Véra), Olivia Larsen (Liz), Malena Cunningham Anderson (Judy)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « L’enfant que l’on m’a volé ».

« L’enfant que l’on m’a volé » : l’histoire et le casting

À San Francisco, Tamara se promène seule avec sa fille de deux ans, Aubrey, installée dans une poussette. Distraitement absorbée par un appel téléphonique, elle ne remarque pas immédiatement qu’un inconnu profite de l’instant pour enlever la petite.

Treize ans plus tard, Madame Brent, professeure de mathématiques, croit reconnaître en Aubrey, désormais adolescente, le portrait craché de son amie Tamara au même âge. Troublée par cette ressemblance frappante, elle saisit l’opportunité des difficultés scolaires d’Aubrey pour proposer à sa famille que Tamara devienne sa tutrice.

À mesure que les cours particuliers se multiplient, une complicité naturelle s’installe entre Tamara et Aubrey, resserrant peu à peu les liens entre elles. Mais Richard, le père de l’adolescente, commence à s’interroger sur le passé de Tamara et décide de mener sa propre enquête…

Avec : Dylan Bruno (Richard), Paris Smith (Aubrey), Jessica Barth (Tamara), Heather McComb (Beth)