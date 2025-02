Ça commence aujourd’hui du 3 février 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 février 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Un viol… et un bébé ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 3 février 2025 à 13h55 « Un viol… et un bébé » (inédit)

Audrey est tombée enceinte après avoir été violée par un homme qu’elle considérait comme un ami. Bien qu’elle repoussait ses avances, cet homme a persisté. Le soir de Noël, lorsqu’Audrey a voulu clarifier la situation, il l’a agressée. Ce témoignage sera diffusé cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Justice restaurative : pour avancer, ils ont eu besoin de se confronter à un agresseur » (rediffusion)

La justice restaurative, dont vous avez peut-être entendu parler à travers le film *Je verrai toujours vos visages*, consiste en des rencontres entre détenus et victimes visant à apaiser la souffrance des uns et des autres en répondant à leurs questions. Nos invitées ont soit participé à ce dispositif, soit hésitent à le faire aujourd’hui. Chaque jour, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de *Ça commence aujourd’hui* des hommes et des femmes qui partagent des événements marquants de leur vie. Vous pouvez désormais écouter l’émission en entier ou choisir les histoires de nos invités, selon le temps dont vous disposez.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 3 février 2025

Audrey est tombée enceinte après avoir été victime d'un viol. Cet homme, qu'elle considérait comme un ami, lui faisait des avances qu'elle repoussait. Jusqu'à ce soir de Noël, où Audrey a voulu mettre les choses au clair, et cet homme l'a violée. À 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/SXDYW8epaM — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) February 3, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

