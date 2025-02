« L’orpheline diabolique » : votre téléfilm inédit ce 3 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L'orpheline diabolique » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 3 février 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’orpheline diabolique » : l’histoire, le casting

Karl et Jessica, un couple d’une quarantaine d’années et parents d’une fille de 15 ans, rêvent d’adopter un bébé. Toutefois, conscients des difficultés liées à leur âge, ils se résignent à adopter Gabby, une petite fille de 8 ans aux besoins spécifiques, originaire du Portugal et ayant déjà été placée dans plusieurs familles d’accueil aux États-Unis. Cependant, Gabby rencontre des problèmes de comportement qui menacent l’harmonie familiale. Jessica commence à douter de l’identité réelle de Gabby, et sa quête de vérité va les confronter à des dangers inattendus.



Avec : Betsy Brandt (Jessica), Mark Taylor (Karl), Chloe Chapman (Gabby), Eve Edwards (Rhiannon)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La vengeance d’une orpheline ».

« La vengeance d’une orpheline » : l’histoire et le casting

Juste avant la mort de son père, Brooklyn découvre les circonstances du décès de sa mère, survenu vingt ans auparavant. Animée par le désir de venger sa famille, elle décide de retrouver la personne responsable de ses souffrances et de tout mettre en œuvre pour anéantir sa vie.

Avec : Sami Nye (Audrey), Taylor Joree Scorse (Brooklyn), Jason Tobias (Matt), Janet Carter (Jane)