Demain Nous Appartient spoiler : Fred vole au secours de Victoire mais... (vidéo épisode du 17 février)

Demain nous appartient spoiler – Entre Fred et Victoire, rien ne va plus dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que Fred est de retour à Sète et qu’il s’installe, Victoire a vécu une énorme déception quand il lui a annoncé qu’il était en couple et que sa petite amie allait le rejoindre prochainement…











Dans quelques jours, alors que Victoire se dispute avec une inconnue dans la rue, Fred les surprend et vole au secours de Victoire. Sauf que celle-ci l’envoie sèchement balader ! Fred préfère alors s’en aller mais Victoire comprend qu’elle a abusé, elle décide de le rattraper.

Fred et Victoire arriveront-ils à apaiser les tensions et devenir amis ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1881 du 17 février 2025 : Fred défend Victoire

