Tournée Star Academy 2025 : les premières indiscrétions sur la setlist

Tournée Star Academy 2025, la setlist – Alors que les répétitions pour la tournée de la Star Academy 2025 ont débuté cette semaine pour les 9 académiciens qualifiés, le coup d’envoi sera donné le 21 février à Epernay. Mais quelles chansons interpréteront Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma sur scène ? On vous partage les premières indiscrétions sur la setlist de cette tournée 2025 de la Star Ac !





Evidemment, Marine aura plusieurs solos puisqu’elle est le grande gagnante. Il y aura aussi des titres à plusieurs et des collégiales tous ensemble.







La setlist de la tournée de la Star Academy 2025

Voici la liste des premiers titres qui feront officiellement partie de cette tournée.



Les collégiales

– « Recommence-moi », l’hymne de la promo

– « When I Was Your Man »

– « Et si tu sens »

– « Can’t Stop The Feeling »

Les duos

– Charles et Marine « Quand on n’a que l’amour »

– Charles et Ulysse « Le Portrait »

– Ebony, Marguerite, Emma, Maïa et Marine sur « Single Ladies »

Les solos

– Marine « Ma faute »

– Ebony « Unforgettable »

– Marine « All by myself »

Les titres qu’on aimerait voir

Et chez Stars Actu, on a fait une petite liste des chansons qu’on aimerait retrouver sur cette tournée !

– Ebony et Franck « Unholy » de Sam Smith

– Franck « Heal » de Tom Odell

– Charles « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine

– Marine et Ulysse « (Everything I Do) I Do It for You »

– Marine et Ebony « Without you » de Mariah Carey

– Ulysse et Ebony « Still loving you »

