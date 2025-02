Echappées Belles du 8 février : direction le Berry ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 8 février 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Berry, le choix du coeur », suivi de la rediffusion « Bassin d’Arcachon, sublime et fragile ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 8 février 2025, à 21h – « Berry, le choix du coeur » (inédit)

Bienvenue en Berry, un trésor méconnu idéal pour une escapade authentique et ressourçante. Nichée au cœur de la France, à seulement deux heures de route de Paris, cette région s’étend sur les départements de l’Indre et du Cher. Discrète et souvent sous-estimée, elle séduit par son charme rural et ses paysages paisibles. Entre vastes plaines, forêts profondes et rivières tranquilles, le Berry offre un cadre bucolique, loin de l’agitation urbaine.

Conscients de l’image parfois austère de leur territoire, les Berrichons rivalisent d’ingéniosité pour le dynamiser. Festivals, marchés de producteurs et événements culturels se multiplient, insufflant un nouvel élan à la région et attirant un nombre croissant de visiteurs en quête d’authenticité.



Lors de son voyage, Sophie découvre un Berry en pleine transformation, porté par des habitants passionnés et audacieux. Elle part à la rencontre de ces ambassadeurs du renouveau, qui, par leurs initiatives, façonnent une image moderne et attrayante de leur territoire.

Bien loin d’être figé dans le passé, le Berry se réinvente. Ses habitants, grâce à leur dynamisme et leur créativité, en font un véritable laboratoire d’initiatives locales. Mais qui sont ces pionniers qui redonnent vie à cette région ? Ces artisans du changement dont l’énergie et le savoir-faire promettent un avenir florissant au Berry ?

Echappées Belles du 8 février à 22h30 – « Bassin d’Arcachon, sublime et fragile » (rediffusion)

Célèbre pour la dune du Pilat, ses villages ostréicoles sur pilotis et ses plages de sable fin, le bassin d’Arcachon a su préserver son authenticité et ses traditions. Ici, l’air marin et les marées rythment la vie des ostréiculteurs, pêcheurs et artisans de la mer.

De Gujan-Mestras à la Ville d’Hiver, nous suivrons la filière huîtrière avant d’explorer la réserve de Teich et ses trésors naturels. Entre pinasses d’époque et innovations nautiques, nous voguerons sur ces eaux capricieuses jusqu’aux épaves sous-marines.

Mais face aux défis climatiques, du recul de la dune du Pilat aux incendies de 2022, comment protéger ce territoire fragile ? Ses habitants se mobilisent pour préserver leur cadre de vie et faire de l’écologie un moteur de renouveau pour le Bassin.

Reportages : Un été sur le bassin d’Arcachon / Mes vacances de rêve / Les belles villas du bassin / L’huître dans tous ses états / Les secours des plages et en mer / Nouvelles glisses électriques / Un écrin naturel à préserver.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 8 février dès 21h sur France 5