Plus Belle La Vie du 28 février 2025 : la police recherche Charlotte (résumé + extrait vidéo épisode 279 en avance)

Plus belle la vie du 28 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 279 de PBLV – La police va découvrir l’enlèvement de Charlotte cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le compte à rebours est lancé pour espérer la retrouver en vie !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 février 2025 – résumé de l’épisode 279

Samuel informe Jean-Paul qu’il a contacté leurs collègues arméniens : l’association n’a jamais aidé aucun enfant. Il s’agit d’une façade appartenant à Kassian, qui l’a utilisée pour acquérir des terrains discrètement dans l’arrière-pays aixois. Ils soupçonnent qu’il y a enterré les corps de ses victimes. Ariane surgit avec une nouvelle bouleversante : les vêtements reçus mercredi appartiennent à Charlotte !

Jean-Paul et Samuel informent Patrick que Kassian a enlevé Charlotte. Sa porte a été forcée et des traces de lutte ont été retrouvées. Jean-Paul pense que Charlotte avait découvert quelque chose sur Féraud, tandis que Samuel et Patrick penchent plutôt pour une manœuvre visant Jean-Paul en raison de leur lien.



Jean-Paul rentre chez lui et retrouve Lucie et Aurore. Comprenant son trouble, Léa demande aux filles d’aller mettre la table. Jean-Paul avoue son inquiétude pour Charlotte. Léa pense qu’elle est encore en vie, sinon Kassian n’aurait plus de raison de jouer avec eux. Déterminé, Boher décide de repartir.

Dans une maison isolée, Kassian retire le bâillon de Charlotte. Elle lui demande pourquoi il ne la tutoie pas. Il répond qu’il parle rarement dans ce genre de situation. Alors qu’il s’apprête à l’endormir, Charlotte cherche à comprendre pourquoi elle a été ciblée. Elle évoque Boher, ce à quoi Kassian acquiesce, tout en ajoutant que sa profession le fascine. Quand elle tente d’engager la conversation, il s’emporte et l’endort.

Plus tard, Darius se prépare à tuer Charlotte, qui tente de gagner du temps en lui parlant. De leur côté, Ariane explique à Patrick comment Kassian a simulé sa mort grâce à une substance ralentissant ses battements cardiaques jusqu’à les rendre imperceptibles. Patrick reçoit un appel de Jean-Paul : ils sont sur la zone, mais le terrain est immense, compliquant la localisation de Charlotte. Pendant ce temps, cette dernière continue d’occuper Darius en lui racontant des crimes…

Pendant ce temps, Jennifer casse la clé dans la serrure du cabinet médical. Alors que Barbara s’apprête à appeler un serrurier, Louis propose son aide. Barbara refuse, mais Jennifer accepte. Avec une simple épingle à cheveux empruntée à Barbara, Louis parvient à ouvrir la porte. Jennifer exulte, tandis que Barbara lui propose un petit-déjeuner au Mistral pour le remercier. Louis décline poliment : elle ne lui doit rien.

Plus tard, au cabinet médical, Gabriel conseille à Jennifer de restituer la montre en or de Madeleine. Elle veut la lui rendre à la pause déjeuner mais craint de la blesser. Gabriel lui rappelle l’importance de garder ses distances avec les patients. En réponse, Jennifer lui lance une pique sur Armand Billard, à laquelle Gabriel préfère ne pas répondre avant de s’éloigner.

Thomas et Barbara discutent de Louis. Barbara confie qu’il l’a repoussée lorsqu’elle lui a proposé un petit-déjeuner. Thomas en déduit qu’elle est attirée par lui, quand Louis arrive. Elle assure qu’elle n’a pas l’intention d’inviter un ex-taulard chez elle… sans se douter qu’il l’entend.

De son côté, Jennifer retrouve Madeleine, qui lui confie que la montre appartenait à sa grand-mère et qu’elle est heureuse de l’avoir récupérée. Jennifer lui rappelle qu’elle n’est rien pour elle, malgré leur attachement. Madeleine insiste pour qu’elle essaie la montre et finit par lui en faire cadeau, n’ayant pas d’héritier. Touchée, Jennifer la remercie.

Barbara va voir Louis pour s’excuser et le remercier pour sa recette. Elle avoue qu’elle ne sait pas comment se comporter avec lui. Alors qu’elle tente de l’embrasser, il la repousse : ce ne serait pas une bonne idée. Il lui annonce qu’il quittera Marseille dès qu’il n’aura plus son bracelet électronique. Troublée, Barbara retourne au Mistral, tandis que Jennifer arrive avec Madeleine et fait les présentations.

