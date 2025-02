Les 12 coups de midi du 24 février : Emilien fait fort, encore un indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 24 février 2025, 514ème victoire d’Emilien – Emilien commence cette nouvelle semaine par une 514ème victoire dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a fait fort ce lundi avec un Coup de Maître à 10.000 euros !











Publicité





Les 12 coups de midi du 24 février, une machine à écrire sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien grimpe ainsi au total de 2.081.316 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on voit désormais un nouvel indice : une machine à écrire. Il s’ajoute aux deux précédents : un paysage de savane au Kenya, et un gant de baseball. Emilien a proposé sans aucune conviction le nom d’Emma Watson. mais c’est raté !

Qui se cache sur cette étoile mystérieuse ? Toujours difficile à dire à ce stade mais la savane nous fait penser au Roi Lion. Ce pourrait ainsi être Beyoncé Knowles, qui a doublé le personnage de Nala dans « Le Roi Lion ». Elle apparaissait avec une batte de baseball dans le clip de « Lemonade », et la machine à écrire car elle a été récompensée par la New York Association of Black Journalists pour l’article qu’elle a écrit pour Essence Magazine.

Noms déjà proposés : Gina Ortega, Billie Eilish, Emma Watson



Publicité





A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi : Emilien indétrônable, faut-il changer les règles ? Bruno s’exprime

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+