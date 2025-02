Les apprentis aventuriers du 6 février : quelle équipe est éliminée ? (résumé + replay épisode 9)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 9 du jeudi 6 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 9 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers sur la plage alors que Maéva refuse de parler à Rémy… Jean-Pascal essaie d’être diplomate, il conseille à Maéva de crever l’abcès pour apaiser les tensions.











Publicité





A l’approche de l’Affrontement, Jean-Pascal et Delphine ne sont pas du même avis. Jean-Pascal veut protéger Jordan et Julie tandis que Delphine aimerait être plus stratégique.

Les équipes de la jungle rejoignent Laurent pour la première cérémonie des votes. Ils vont devoir voter pour l’équipe qu’ils veulent voir partir !

Laurent interroge toutes les équipes. Anaïs avoue que c’est compliqué mais ça va mieux tandis que Zizou reconnait qu’il a failli sonner la cloche pour abandonner. Quant à Perle et Valentin, ils aimeraient que ça s’apaise.



Publicité





Il est ensuite l’heure de voter. Anaïs et Eddy commencent et votent contre Perle et Valentin. Tout le monde passe et Laurent annonce ensuite le résultat : c’est très serré et c’est finalement Kévin et Moon (gris) qui se retrouvent face à Anaïs et Eddy (noirs). Les deux équipes tombent de haut !

Sur la plage, les hommes tentent de nouveau de faire le feu. Mais ils n’y arrivent toujours pas. Jean-Pascal et Jordan conseillent à Rémy de parler à Maéva. Rémy rechigne mais décide d’y aller… Maéva avoue que l’avoir en face d’elle, ça lui fait du mal. Il lui a fait du mal, il l’a trompée pendant un mois et ça lui a fait perdre tout confiance en elle. Rémy nie, il dit qu’ils n’étaient plus ensemble à ce moment là. Maéva pleure et s’emporte. Elle refuse de parler avec lui. Maéva décide d’en parler à Julie et Delphine.

Dans la jungle, la pilule est difficile à passer pour les gris et les noirs. Ils se sentent trahis.

SPOILER quelle équipe sera la première éliminée

Dans l’épisode de demain, place au duel éliminatoire.

Les apprentis aventuriers, le replay du 6 février

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 6 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 6 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10.