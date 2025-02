L’île de la tentation du 25 février 2025 : pourquoi l’épisode 7 n’est pas diffusé ce soir sur W9 ?

Publicité





« L’île de la tentation », déprogrammation ce mardi 25 février 2025 – Ce soir à la télé, Delphine Wespiser s’éclipse alors que W9 ne diffusera pas la suite de la saison de « L’île de la tentation ».





En effet, exceptionnellement ce mardi soir, le programme laisse sa place cède sa place à la Ligue des Nations féminine et le match France / Islande.







« L’île de la tentation », l’épisode 7 programmé le mardi 4 mars

Il faudra patienter jusqu’à mardi pour découvrir l’épisode 7. Et on peut déjà vous dire que l’alarme va retentir de nouveau sur la plage des femmes ! Et pour cause, l’un des hommes a cédé à la tentation. Il s’agit de Hugo, qui a passé la nuit avec Katell !

Retrouvez les replay des émissions précédentes sur M6+ et sachez que l’épisode 7 est déjà en ligne pour les abonnés premium.