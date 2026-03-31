« Culte » : la série en hommage à Loana ce soir sur M6 (31 mars 2026)

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« Culte » au programme TV du mardi 31 mars 2026 – Ce mardi soir, M6 rend hommage à Loana avec la diffusion de la série inédite « Culte ». Au programme ce soir, 6 épisodes à la suite. Une série qui vous plonge dans les coulisses de Loft Story et sortie sur Prime Vidéo en 2024.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







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Culte du 31 mars 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : Les outsiders

Paris, 2001. Les tours du World Trade Center sont encore debout et les Français sont champions du monde… M6 lance sa nouvelle émission Loft Story. Isabelle, Raphaël, Karim et leurs équipes ont moins de 4 mois pour mettre le show à l’antenne. Un pari fou pour ces jeunes producteurs. Ils sont les premiers sur le terrain de la « télé-réalité » et doivent tout inventer… Isabelle, jeune productrice de télévision, découvre qu’elle va être licenciée. Son seul salut : s’imposer à la tête d’un nouveau programme mystérieux que son patron, Raphaël, cherche à importer en France. Pour y parvenir, elle va avoir besoin de l’aide de Karim…

Saison 1 – épisode 2 : Les pionniers

Le compte à rebours est lancé, il ne reste que 4 mois pour mettre à l’antenne l’émission. Tandis que Raphaël court après l’argent pour financer les dépassements de budgets, Isabelle se noie sous les dossiers de candidature. Parmi ceux-ci, un profil trouble particulièrement Karim : une certaine Loana…



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Saison 1 – épisode 3 : Les amateurs

Après avoir réussi in extremis à tordre le bras à Chaunac pour sauver l’émission, Raphaël et Isabelle se préparent au premier prime time. Karim s’érige en ange gardien de Loana, qui vit un véritable conte de fées. Mais les difficultés s’accumulent pour la production et l’objectif de 28 % d’audience semble inatteignable…

Saison 1 – épisode 5 : Les responsables

Isabelle et Raphaël sont parvenus à reprendre le contrôle du phénomène Loft Story, mais un scoop inattendu va remettre de l’huile sur le feu. Le scandale repart de plus belle et l’émission se retrouve menacée d’interdiction par le CSA. Karim, qui voulait démissionner, décide de rester pour protéger Loana…

Saison 1 – épisode 6 : Les insiders

Bouleversée par son échec dans l’affaire Loana et par le dérapage de Karim, Isabelle veut raccrocher les gants. Raphaël, isolé, s’apprête à affronter seul le CSA. La survie de l’émission et de PPP sont en jeu. S’il échoue, il aura tout perdu…

Le casting

Avec Anaïde Rozam (Isabelle de Rochechouart), César Domboy (Raphaël Dumas), Sami Outalbali (Karim Chedira), Nicolas Briançon (Philippe Palazzo), Marie Colomb (Loana Petrucciani), David Marsais (Stanislas Beaupré), Philippe Lefebvre (Christian de Chaunac), Jacqueline Corado (Elena Valente), Raphaëlle Simon (Charlotte).