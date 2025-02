« Mademoiselle Holmes » : une saison 3 pour la série avec Lola Dewaere et Tom Villa ? Réponse !

Publicité





C’est ce soir que TF1 termine la diffusion de la saison 2 de la série « Mademoiselle Holmes ». Une série portée par Lola Dewaere et Tom Villa qui s’est classée leader des audiences chaque jeudi soir, avec 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne.





La série « Mademoiselle Holmes » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







À ce jour et alors que ce soir les téléspectateurs vont encore rester sur leur fin, TF1 n’a pas encore pris de décision officielle. Mais les scénaristes sont déjà entrain d’écrire la saison 3, ils n’attendent plus que la décision de TF1.

« Nous sommes très contents de cette saison 2. On a l’impression d’avoir avancé dans le bon sens et on est déjà en écriture de la saison 3. On a prévu les dates de tournage et tout ça. Mais évidemment, ce sont les audiences qui vont permettre ou non de renouveler la série pour une nouvelle saison« , a déclaré Cyrielle Mottin, productrice de la série, à Télé Loisirs.



Avec les bonnes audiences de « Mademoiselle Holmes », il y a de grandes chances que la chaîne commande une nouvelle saison !