Les apprentis aventuriers du 21 février : Jean-Pascal ment, qui gagnera sa place de finaliste ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 20 du vendredi 21 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 20 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. Dans la jungle, on improvise un peu de chant autour du feu. Enzo n’apprécie pas…











Publicité





Tous décident de bien manger puisqu’ils viennent de récupérer des provisions grâce à l’épicerie. Mais Hillary rappelle qu’il faut se rationner. Tout le monde mange, même Enzo !

Sur la plage, les bleus et les oranges se préparent à manger aussi. Et Maéva essaie de créer une alliance avec Delphine. Et elle profite de récupérer la cabane des blancs pour elle seule !

Le lendemain dans la jungle, on décide d’aller vérifier si les pièges à crabes ont fonctionné sur la plage. Et bingo, ils ont réussi et reviennent avec pas mal de crabes !



Publicité





Sur la plage des finalistes, on pense déjà à l’arrivée des nouveaux. Ils vont chercher des fruits et ils décident de cleaner le lodge des nouveaux. Jean-Pascal et Delphine s’isolent pour aller chercher des fruits et parler stratégie. Jean-Pascal avoue n’avoir aucune confiance vis à vis des bleus. Ils aviseront selon la nouvelle équipe qui les rejoindra ! Mais quand ils reviennent sur la plage, ils font mine à Maéva de s’allier à eux jusqu’à la fin !

Dans la jungle, Perle a un coup de mou. Avec Valentin, ils s’isolent et il essaie de lui remonter le moral. Perle en a marre d’être toujours ciblée… Valentin parle ensuite à Hillary, Giovanni et Eddy. Il leur parle de la frustration de Perle.

Maéva ramène du manioc, tout le monde est ravi. Et Jean-Pascal décide de détendre l’atmosphère en mettant en place une partie de golf. Maéva parle ensuite à Rémy, elle lui assure qu’elle a fait un pacte avec Jean-Pascal et Delphine. Rémy aurait aimé qu’elle lui en parle avant… Et il doute que les oranges soient honnêtes.

Les oranges et les bleus se rendent à l’Affrontement, où une équipe va les rejoindre. Et dans la jungle, toutes les équipes se préparent pour rejoindre Laurent sur la plage. Laurent leur annonce que les blancs ont du abandonner !

SPOILER place à l’Affrontement, qui rejoindra la plage ?

L’affrontement aura lieu dans l’épisode de lundi soir. Qui remplacera les blancs sur la plage des finalistes ? On vous dira ça dès dimanche soir !

Les apprentis aventuriers, le replay du 21 février

Si vous avez manqué l’épisode 20 ce vendredi 21 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 24 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 21.