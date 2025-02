N’oubliez pas les paroles, Benoit se confie sur son élimination : « J’étais content que ça s’arrête »

Publicité





Benoit a finalement été éliminé de « N’oubliez pas les paroles » lundi soir après pas moins de 111 victoires et 746.000 euros de gains. Un choc pour les téléspectateurs, qui ne s’y attendaient pas et alors que tout est parti d’une erreur de Magali (voir notre article).











Mais pour Benoit, cette élimination a été un soulagement, comme il l’a révélé dans une interview pour Toutelatélé : « J’étais un peu soulagé parce que j’étais fatigué. J’étais content que ça s’arrête physiquement, cela devenait compliqué. Je vois à quel point je suis fatigué quand je regarde les dernières émissions, j’ai moins d’énergie qu’au début. Il était grand temps pour moi de me reposer. J’ai dormi cinq jours non-stop.« .

« Je ne m’attendais vraiment pas à ça. Je ne peux pas estimer ce que j’ai fait. J’ai coché clairement tous les objectifs que je m’étais fixés, j’ai dû m’en créer de nouveaux. » a expliqué le plus grand des maestros, qui a battu tout les records de « N’oubliez pas les paroles » au cours de son incroyable parcours.

Benoit est aussi revenu sur l’erreur de Magali et son choix de ne pas valider les paroles à 50 points, ce qui est à l’origine de son élimination : « Je n’ai pas trouvé la fin de la coupe à 50 points. Magali a malencontreusement dit les paroles, mais j’ai préféré ne pas bloquer les paroles, car je trouvais cela malhonnête. Nelly, mon adversaire, mène 60 à 30. On se trompe tous les deux au début de la même chanson et elle conserve donc son avance. Le challenger a été meilleur que moi, c’est le jeu.«



