Plus Belle La Vie du 7 février 2025 : Jean-Paul perd le contrôle (résumé + extrait vidéo épisode 264 en avance)

Plus belle la vie du 7 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 264 de PBLV – Jean-Paul va perdre le contrôle face à l’ultime provocation de Darius Kassian cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va le frapper alors qu’il vient de révéler la maladie de Léa à Patrick !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 février 2025 – résumé de l’épisode 264

Charlotte confronte Jean-Paul et lui reproche de l’avoir forcée à faire un faux témoignage devant un avocat. Mais pour lui, sans ce mensonge, ils auraient été contraints de relâcher Kassian. Malgré sa colère, Charlotte se heurte à la détermination de Jean-Paul, qui lui rappelle que Kassian lui a avoué vouloir tuer Elsa Morel. Elle insiste sur l’absence de preuves, mais Jean-Paul affirme qu’il en trouvera avant de s’éloigner.

Pendant ce temps, face à Patrick et à la juge, Ulysse souligne le manque de preuves et réclame la remise en liberté de son client, Darius Kassian. Patrick met en avant un ensemble de présomptions, tandis que Kepler plaide la peur panique de Kassian à conduire, soutenue par l’analyse de son psychiatre. Patrick rappelle qu’il a fait des aveux devant Jean-Paul, mais Ulysse balaie l’argument en évoquant une possible contrainte et un acharnement de Boher.



Ulysse retrouve Kassian et l’informe que la juge va réexaminer son dossier, mais cela prendra du temps. Frustré, Darius accuse Boher de s’acharner sur lui, persuadé qu’il a besoin d’un défouloir. Il ajoute que sa femme est malade, ce qui bouleverse Ulysse, qui lui demande des précisions. Pris par l’émotion, Kassian fait une crise d’asthme.

Au commissariat, Léa prend en charge Darius, qui redoute d’être envoyé en prison et d’y mourir. Elle tente de le rassurer, mais il lui rappelle qu’elle sait ce que c’est d’être malade. Léa, agacée, lui rétorque que sa vie privée ne le regarde pas. Lorsqu’elle rectifie son nom en Nebout, Darius fait immédiatement le lien avec le commissaire. Peu après, Samuel arrive avec une nouvelle inattendue : la juge ordonne la libération de Darius.

Plus tard, Jean-Paul libère Darius, tout en lui rappelant qu’il ne doit pas quitter Marseille. Darius en profite pour le provoquer, insinuant qu’avoir un beau-père commissaire est un avantage. Il ajoute qu’il espère que tout ira bien pour sa femme. Patrick, témoin de l’échange, demande des explications, mais Darius s’étonne qu’il ne soit pas encore au courant. Hors de lui, Jean-Paul s’emporte, le violente et le fait chuter violemment.

De son côté, Aya remarque que Kilian a un sommeil agité, hanté par des cauchemars. Lorsqu’elle l’interroge, il prétend que ce n’est pas habituel. Aya, quant à elle, se réjouit d’avoir enfin bien dormi après la séance de la veille. Kilian propose d’en organiser une autre, mais elle lui parle des cours au Pavillon des Fleurs. En la voyant partir, il retient difficilement ses larmes.

Zoé révise avec Blanche, jusqu’à ce que Thomas arrive avec vingt minutes de retard. Blanche lui reproche son manque de ponctualité, mais il se justifie en accusant Gabriel et son planning de salle de bain. En sortant ses fiches, il découvre qu’elles ont été collées, probablement un coup de Gabriel. Furieux, il quitte la pièce.

Au cabinet médical, Thomas débarque furieux et accuse Gabriel d’avoir saboté ses fiches. En retour, Gabriel lui reproche d’avoir posté de faux avis négatifs en ligne. Thomas jure que ce n’est pas lui et quitte les lieux. Peu après, un nouvel avis négatif tombe, et Gabriel réalise enfin que Thomas disait la vérité. Jennifer lui conseille de s’excuser.

Encore agacé, Thomas se rend au bar et confie ses ennuis à Kilian, qui semble lui aussi préoccupé. Ce dernier finit par lui avouer qu’il fait des cauchemars, mais refuse d’en parler davantage. Thomas lui suggère de se confier à quelqu’un, mais Kilian préfère évacuer sa tension en reprenant la course. Plus tard, Barbara remet une lettre de Gabriel à Thomas et lui propose de la lire avant de la lui donner si son contenu est blessant. En parcourant le message, Thomas découvre des excuses sincères. Gabriel reconnaît ses erreurs et fait son mea culpa, ce qui bouleverse Thomas, pris au dépourvu.

De son côté, Kilian court, submergé par la rage. Il finit par frapper violemment dans des cartons avant de faire un détour par un club de MMA. Sur place, le coach lui apprend qu’il cherche un combattant pour un match prévu le 14 février. Kilian prétend ne pas être intéressé, mais l’idée semble le tenter…

VIDÉO Plus belle la vie du 7 février 2025 – extrait vidéo

