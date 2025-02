Plus Belle La Vie spoilers : des retours, une terrible disparition, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 24 au 28 février 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 février 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par deux grands retours : Djawad et Louis !







En effet, alors que Kilian a laissé un vide immense au Mistral, c’est Djawad qui va le remplacer ! Pour Aya, c’est compliqué. Elle est partagée entre le bonheur de travailler avec son frère et le manque de Kilian…

De son côté, Barbara fait la connaissance de Louis, qui va lui apporter son aide pour son menu thaïlandais. Et le courant semble bien passer entre ces deux là.



Du côté de l’enquête sur Kassian, la police progresse et trouve un élément capital. Mais l’un des policiers disparait ! C’est une course contre la montre pour le retrouver en vie…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 février 2025

Lundi 24 février 2025 (épisode 270): Le danger grandissant, les policiers se mobilisent pour relier rapidement les affaires entre elles. Un nouvel arrivant au bar du Mistral vient remonter le moral des troupes. De leur côté, Ariane, Zoé et leurs deux amis profitent au maximum des dernières heures de dépaysement.

Mardi 25 février 2025 (épisode 271) : De nouveaux éléments permettent aux policiers d’avancer dans l’enquête. A l’occasion de la création de son nouveau menu thaïlandais, Barbara fait la rencontre d’un mystérieux goûteur. Au cabinet médical, la tornade Madeleine sait se faire apprécier.

Mercredi 26 février 2025 (épisode 272) : Un élément imprévu vient perturber l’enquête, mais nos policiers continuent de remonter la piste du meurtrier. Au quartier du Mistral, tout rappelle à Aya l’être aimé. A l’occasion d’une visite de Jennifer au Pavillon des fleurs, Eric vante les bienfaits de leur petite évasion.

Jeudi 17 février 2025 (épisode 273) : Un mystérieux courrier laisse supposer que quelqu’un continue de se jouer des policiers. Au Mistral, Barbara est victime de sa maladresse. Alors que Riva tente de retenir Jennifer, la jeune femme refuse. Elle a un rendez-vous qu’on ne fait pas attendre.

Vendredi 28 février 2025 (épisode 274) : Une personne engagée dans l’enquête est portée disparue et un dangereux contre-la-montre est enclenché. Coincées devant la porte du cabinet médical, Jennifer et Barbara peuvent compter sur une aide précieuse. Un cadeau attend Jennifer, mais elle n’est pas sûre de pouvoir l’accepter.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 24 au 28 février 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…