Plus belle la vie spoiler : Kassian va-t-il tuer Charlotte ? (28 février 2025)

Darius Kassian a enlevé Charlotte de la PTS dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Va-t-il la tuer ? Dans l’épisode de demain, vendredi 28 février 2025, la police découvre l’enlèvement de Charlotte et Jean-Paul craint le pire…











Mais pour Samuel et Patrick, Darius a enlevé Charlotte car elle est amie avec Jean-Paul. Léa pense qu’il doit la garder en vie pour continuer de jouer avec lui.

Charlotte va-t-elle mourir ? La police se rapproche de la vérité et a découvert les terrains achetés par Kassian dans l’arrière pays aixois. Mais ils découvrent que l’endroit est immense ! Et sur place, Darius prépare déjà la scène de crime… Il se prépare à tuer Charlotte, qui tente de gagner du temps en lui parlant…

