C dans l’air du 18 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 18 mars 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 18 mars : invités et le sommaire

⬛ DIDIER LESCHI, Directeur de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.

Il reviendra sur le refus de l’Algérie d’accepter la liste d’Algériens expulsables transmise par la France et les conséquences de cette nouvelle tension diplomatique.

⬛ Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s’entretenir ce mardi pour discuter d’une normalisation des relations américano-russes et du sort de l’Ukraine. Cette deuxième conversation officielle pourrait aboutir à un cessez-le-feu, mais les exigences du Kremlin – cession de territoires, retrait de l’Otan – restent inacceptables pour Kiev, qui réclame une trêve immédiate et des garanties de sécurité.



Publicité





Sur le terrain, la Russie intensifie son offensive, confirmant les inquiétudes d’Emmanuel Macron et de Friedrich Merz, qui dénoncent une guerre contre l’Europe. L’Estonie, cible régulière de cyberattaques, renforce sa défense face aux menaces hybrides russes.

Au Proche-Orient, la trêve à Gaza a pris fin. Israël, avec l’appui de Washington, a repris ses frappes contre le Hamas, faisant des centaines de victimes. Le Hamas accuse Netanyahu d’instrumentaliser la guerre pour éviter son procès pour corruption.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 18 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.