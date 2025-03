C dans l’air du 4 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 4 mars 2025, invités et sommaire













C dans l’air du 4 mars : invités et le sommaire

⬛ OXANA MELNYCHUK, politologue ukrainienne et présidente de Unis pour l’Ukraine

Les propos de Trump à l’égard de l’Ukraine et de Zelensky ont provoqué l’indignation dans le pays en guerre. Et maintenant, le président des États-Unis attend que l’Ukraine prouve qu’elle recherche la paix avec la Russie et bloque les livraisons d’armes.

⬛ Ukraine : Trump suspend l’aide militaire



Après une rencontre tendue vendredi à la Maison-Blanche, marquée par un affrontement verbal entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et JD Vance, les États-Unis ont choisi de durcir leur position envers l’Ukraine. Cette nuit, Washington a annoncé la suspension de son aide militaire essentielle à Kiev. « Ce gars ne veut pas de paix tant qu’il a le soutien des États-Unis », a déclaré Donald Trump sur son réseau social. Le président américain a ordonné une « pause » dans les livraisons d’armes et de munitions, remettant en cause l’engagement de son prédécesseur envers l’Ukraine face à la Russie.

De son côté, le vice-président JD Vance a estimé sur Fox News que Zelensky refusait d’entrer dans un processus de paix. « Il n’y était pas encore, et je pense, franchement, qu’il n’y est toujours pas, mais nous finirons par y arriver. Il le faut », a-t-il affirmé.

Avec ce gel de l’aide militaire, l’administration Trump cherche à contraindre l’Ukraine à accepter un cessez-le-feu sans conditions. Pourtant, Kiev maintient que les garanties de sécurité américaines sont « essentielles », non seulement pour elle, mais aussi pour l’Union européenne. Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, a réaffirmé la volonté de son pays de coopérer avec Washington et de signer « à tout moment » un accord sur l’exploitation de ses ressources naturelles par les États-Unis, tout en refusant toute concession territoriale. L’Ukraine envisage également de compenser cette perte d’aide en renforçant ses discussions avec les Européens.

Face à cette décision américaine, l’Union européenne a réagi rapidement. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a présenté un plan visant à « réarmer l’Europe », avec un fonds de près de 800 milliards d’euros pour la défense et une assistance immédiate à l’Ukraine. En Pologne, premier point logistique des livraisons d’armes, l’impact de cette suspension se fait déjà sentir. Le ministère polonais des Affaires étrangères a dénoncé une décision prise « sans consultation » des alliés de l’OTAN. Pendant ce temps, le président finlandais Alexander Stubb a suggéré que l’Ukraine obtienne automatiquement son adhésion à l’OTAN en cas de rupture d’un cessez-le-feu par la Russie, une idée inspirée par un sénateur proche de Donald Trump. Toutefois, le président américain refuse catégoriquement cette option, la considérant comme une ligne rouge pour Moscou. JD Vance a également exhorté les Européens à « être réalistes » et à admettre que « cette guerre ne peut pas durer éternellement ».

Parallèlement, Donald Trump a lancé une nouvelle offensive commerciale. Depuis ce matin, les importations canadiennes et mexicaines aux États-Unis sont taxées à 25 %, tandis que les droits de douane sur les produits chinois ont été relevés à 20 %. En réaction, le Canada et la Chine ont immédiatement annoncé des mesures de rétorsion contre les exportations américaines, aggravant encore les tensions économiques mondiales.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 4 mars 2025 à 17h40 sur France 5.