Demain Nous Appartient du 7 mars : la fin du cauchemar pour Georges ! (résumé + vidéo épisode 1895 en avance)

Demain nous appartient du 7 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1895 de DNA – C'est la fin du cauchemar qui attend Georges ce soir dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Alors qu'il est face à Terry, Nordine intervient pour éviter un drame et il est enfin arrêté !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 7 mars 2025 – résumé de l’épisode 1895

Après de longues heures d’angoisse et de désespoir, Georges est enfin parvenu à retrouver son fils disparu, Lucien. Le bébé est sain et sauf, mais alors que Georges s’apprête à le serrer contre lui, il se retrouve face à face avec Terry Janson, le ravisseur. Armé d’une carabine, ce dernier le vise, prêt à tirer. Pourtant, l’instinct paternel de Georges prend le dessus : au lieu de reculer, il reste immobile, déterminé à protéger son enfant. Nordine arrive par derrière Terry et réussit à le désarmer ! Il est enfin arrêté et Georges peut retrouver Lucien !

Pendant ce temps là, Karim use de stratagèmes pour obtenir ce qu’il veut. De son côté, Timothée est en proie à l’angoisse à l’approche de son rendez-vous avec Sidonie… Quant à Marine, intriguée par la rencontre de Victoire, elle interroge Fred sur ses véritables intentions.



VIDÉO Demain nous appartient du 7 mars – extrait de l’épisode

