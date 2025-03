Enquête Exclusive du 23 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 23 mars 2025, le sommaire













Enquête Exclusive du 23 mars 2025 : votre émission en résumé

Le 22 mars 2024, une attaque terroriste frappe une salle de concert en banlieue de Moscou, faisant 145 victimes. L’attentat est revendiqué par l’État islamique au Khorassan, une branche locale de Daech. Les quatre assaillants, originaires du Tadjikistan, mettent en lumière le rôle croissant de cette petite république d’Asie centrale dans le djihadisme.

Avec ses dix millions d’habitants, le Tadjikistan reste méconnu, malgré son histoire marquée par l’autoritarisme du président Emomali Rahmon, au pouvoir depuis plus de trente ans. Pays le plus pauvre de l’ex-URSS, il voit de nombreux citoyens émigrer en Russie pour subvenir aux besoins de leur famille.



Dans sa quête de développement, le Tadjikistan mise sur les investissements chinois dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Cependant, malgré ces apports financiers, les régions reculées du pays restent confrontées à une extrême pauvreté.

Face à la menace djihadiste grandissante, les autorités ont mis en place des mesures drastiques, telles que l’interdiction du voile intégral et des barbes longues. Le pays doit également composer avec l’instabilité de son voisin afghan, avec qui il partage plus de 1 300 kilomètres de frontière. Exceptionnellement, notre équipe s’est rendue sur place pour explorer cette réalité de plus près.

Mais au-delà des défis sécuritaires, le Tadjikistan tente de valoriser son patrimoine naturel et culturel pour attirer les touristes. Dans les montagnes du Pamir, des nomades perpétuent leurs traditions sous des yourtes, préservant un mode de vie ancestral.

À Douchanbé, la capitale, une jeunesse privilégiée s’éloigne de la misère et de l’extrémisme. Bars, clubs et discothèques y sont pris d’assaut chaque week-end, et l’influence occidentale y est bien visible.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.