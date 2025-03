Les 12 coups de midi : le point sur les indices et la star derrière l’étoile mystérieuse

Publicité





Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » ? C’est la question que beaucoup se posent après qu’Emilien ait découvert Ahmed Sylla le mois dernier. Cette étoile sera entièrement dévoilée dans environ 10 jours et on a déjà des pistes ! Faisons le point sur les indices.











Le plus probable serait que ce soit l’acteur américain Robert Redford derrière ces indices :

– Jumelles / CIA → Il joue un espion de la CIA dans « Les Trois Jours du Condor » (1975).

– Savane au Kenya → Il tient le rôle principal dans « Out of Africa » (1985), qui se déroule au Kenya.

– Gant de baseball → Il joue dans « Le Meilleur » (The Natural, 1984), un film sur le baseball.

– Jeu de cartes → Il est célèbre pour « L’Arnaque » (The Sting, 1973), un film sur des arnaqueurs qui manipulent des parties de cartes.

– Machine à écrire → Peut évoquer « Les Hommes du président » (All the President’s Men, 1976), où il incarne un journaliste enquêtant sur le scandale du Watergate.

– Chapeau de cowboy → Il a joué dans plusieurs westerns, notamment « Butch Cassidy et le Kid » (1969).

– La Ford Model T → véhicule qui apparait dans « Out of Africa » (1985)

Mais si l’on se base sur le fait que désormais « Les 12 coups de midi » peuvent mettre des célébrités décédées, comme Victor Hugo il y a quelques mois, ce pourrait être l’écrivain américain Ernest Hemingway !



– Paysage de savane au Kenya : Hemingway était un passionné de l’Afrique de l’Est, en particulier du Kenya, où il a effectué plusieurs safaris.

– Gant de baseball : Grand amateur de baseball, Hemingway a souvent exprimé son intérêt pour ce sport américain.

– Jeu de cartes : L’écrivain appréciait les jeux de cartes, notamment le poker, qu’il pratiquait régulièrement.

– Machine à écrire : Symbole évident de son métier d’écrivain prolifique.

– Chapeau de cowboy : Hemingway adoptait fréquemment ce couvre-chef, reflétant son goût pour l’aventure et les grands espaces.

– Jumelles avec l’inscription « CIA » : Durant la Seconde Guerre mondiale, Hemingway a collaboré avec des services de renseignement américains, précurseurs de la CIA.

– Ford Model T : Cette voiture, populaire dans les années 1920, évoque l’époque où Hemingway a connu une ascension fulgurante dans sa carrière littéraire.