Les apprentis aventuriers du 10 mars : qui ira sur la plage ? Qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 31)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 31 du lundi 10 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 31 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers avant l’Affrontement. Les rouges annoncent qu’ils décident de sauver les bleus afin d’éviter que les oranges et les roses se retrouvent ensemble sur la plage !











Rémy et Maéva sont ravis alors que Jean-Pascal et Delphine se retrouvent à l’Affrontement. Ils affrontent Hillary et Giovanni.

Place donc à l’Affrontement, Laurent expose les règles. Il s’agit de manger des plats peu ragoûtants… Et il y a 5 manches ! Méduse pour les garçons, biscuits très secs pour les filles en première manche. Manche remportée par les oranges ! Seconde manche : vers de coco vivants et blattes ! Manche remportée par les roses sur abandon des oranges ! 3ème manche : sauterelles grillées et pinces de scorpion. Manche remportée par les roses ! 4ème manche : biscuits et méduse. Manche remportée par les oranges ! Dernière manche décisive : vers de coco grillés et pattes de grenouilles ! Victoire des roses !

Les oranges vont donc dans la jungle tandis que les roses rejoignent la plage des finalistes. Mais Laurent annonce à la surprise générale deux nouvelles épreuves pour le lendemain : lune parmi les finalistes, l’équipe perdante ira dans la jungle ! L’autre parmi les équipes de la jungle, celle qui gagnera ira sur la plage, la dernière sera éliminée !



Les roses savourent leur arrivée sur la plage et prennent enfin une douche tandis que les oranges espèrent bien ne pas s’éterniser dans la jungle. Mais ils découvrent une ambiance plus familiale. Et Jean-Pascal parle aux autres de la « trahison » d’Enzo qui n’aurait pas respecté le pacte conclu la veille.

Hillary prend 4 perles pour appeler ses enfants. Elles appellent ses fils, ça lui fait beaucoup de bien.

Laurent laisse un mot aux aventuriers de la jungle : à mi-parcours, il leur a organisé une fête ! Jean-Pascal et Delphine se sentent mieux dans la jungle niveau ambiance, ils n’ont pas forcément envie de retourner sur la plage. Sur la plage, message de Laurent également . Ils ont eux aussi une soirée ! Ils sautent de joie et découvre des cocktails et des brochettes de fruits.

SPOILER qui restera sur la plage ?

Dans l’épisode de demain, place donc à l’épreuve des équipes finalistes. Mais il faudra attendre mercredi pour la voir et savoir qui va la remporter !

Les apprentis aventuriers, le replay du 10 mars

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce lundi 10 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 11 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 32.