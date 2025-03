C l’hebdo du 8 mars 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 8 mars 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 8 mars : les invités et le sommaire

🔵 Va-t-on vers une guerre entre l’Europe et la Russie ? Le chercheur Bruno Tertrais, le journaliste Antoine Vitkrine et le général Michel Yakovleff sont nos invités ce samedi

🔵 Procès requis pour meurtre : Mounia Merzouk, la mère de Nahel, et son avocat Frank Berton réagissent ce samedi



🔵 Dans la suite de C l’hebdo : une spéciale au cœur des femmes avec David Foenkinos, Michèle Bernier, Linda Hardy, et la photographe de guerre Véronique Deviguerie. Michèle Bernier salue le discours d’ores et déjà légendaire de Franck Dubosc aux César.

Extrait vidéo

🔴 « Je veux un procès. Je n’arrive pas à faire mon deuil. » Mounia Merzouk, la mère de Nahel, réagit au procès requis contre le policier qui a tiré sur son fils, ce samedi dès 18:55 dans #CLHebdo avec @aurecasse pic.twitter.com/NUg7zSTjJB — C l’hebdo (@clhebdo5) March 7, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 8 mars 2025 à 19h sur France 5.