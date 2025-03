« Sister Act » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (11 mars)

Publicité





« Sister Act », c’est le film culte d’Emile ARDOLINO porté par Whoopi GOLDBERG, Maggie SMITH et Harvey KEITEL qui est rediffusé ce soir sur M6.





A voir ou revoir dès 21h10, mais aussi en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de M6+.







« Sister Act » : histoire, synopsis

Pleine d’un optimisme inébranlable, Dolorès Van Cartier, diva du disco, se produit dans un cabaret miteux lorsqu’elle assiste, bien malgré elle, à un meurtre commis par son patron et amant, Vince La Rocca. Traquée par les hommes de main du criminel, elle est placée sous protection policière… dans un couvent !

Totalement hors de son élément, Dolorès devient Sœur Marie-Clarence et doit cohabiter avec des religieuses qui la prennent pour l’une des leurs. Mais avec son tempérament explosif, l’adaptation au couvent Sainte-Katherine s’annonce tout sauf reposante !



5 choses à savoir sur le film

❚ Le personnage campé par Whoopi Goldberg (sœur Marie-Clarence) est inspiré de l’histoire réelle de Mère Dolorès Hart. Actrice, danseuse et chanteuse (aperçue dans “Where the Boys Are”, King Créole”) elle mit fin à sa carrière pour rentrer dans les ordres à l’âge de 24 ans;

❚ Au départ ce rôle était destiné à Bette Midler et non à Whoopi Goldberg. Le rôle aurait même été écrit pour elle;

❚ Une grande partie du film a été tourné dans l’Eglise catholique de Saint-Paul à San Francisco;

❚ En froid avec la production à l’époque, Whoopi Goldberg avait refusé d’assurer la promo du film;

❚ Le titre « If My Sister’s In Trouble », l’un des titres phares de la BO, est resté 54 semaines dans le fameux Billboard, classement des meilleurs ventes aux Etats-Unis;

❚ Si « Sister Act » est devenu culte, il n’a pas forcément affolé les compteurs lors de sa sortie. 231 millions de dollars de recettes à travers le monde et « seulement » 2.5 millions de spectateurs dans les salles françaises.

« Sister Act » : bande-annonce

Et on termine bien sûr par la bande-annonce officielle du film…