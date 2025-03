The Voice du 29 mars 2025 : dernières auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 9)

Publicité





The Voice du 29 mars 2025 extrait vidéo – Place à la neuvième et dernière soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas – terminent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





The Voice du 29 mars 2025, extrait vidéo

Nouveau talent à se dévoiler lors de cette ultime soirée des auditions à l’aveugle de la saison 2025 de The Voice : Rick. Ce chanteur québécois interprète Cry de Benson Boone, porté par l’envie de faire résonner sa voix bien au-delà de son pays natal.

Pendant des années, il a sillonné les routes du Canada et des États-Unis à bord d’un van aménagé en studio d’enregistrement, une aventure qui lui a permis de multiplier les rencontres et les opportunités. En 2019, il a conquis le public québécois en marquant les esprits lors de La Voix, la version locale de The Voice. Son timbre cassé et authentique a su toucher des millions de personnes.



Publicité





Aujourd’hui, à 32 ans, Rick se lance un nouveau défi : séduire le public français et étendre son univers musical de l’autre côté de l’Atlantique !

#TheVoice

Rick fait le show sur « Cry » de Benson Boone 😍 RDV sur @tf1plus pour découvrir sa prestation en avant-première ✌️ pic.twitter.com/dtg5KCMijA — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) March 28, 2025

Retrouvez l’intégralité de cette prestation en vidéo sur TF1+.

The Voice 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

La saison 2025 de The Voice promet son lot de surprises et de nouveautés ! Sur les emblématiques fauteuils rouges, de grandes figures de la chanson française et internationale font leur apparition. Patricia Kaas et Zaz, deux artistes à la voix inimitable, rejoignent l’aventure pour partager leur passion et leur expertise. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi authentique et émouvant, prolonge son engagement. Et pour marquer les esprits, Florent Pagny signe un retour attendu, apportant avec lui son charisme et son immense expérience.

Avec ce quatuor de prestige, l’émotion sera au rendez-vous, portée par des talents d’exception. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à vibrer au rythme de performances époustouflantes !

The Voice 2025, ça continue ce samedi 22 mars 2025 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.