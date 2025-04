Arnaques du 29 avril : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 29 avril 2025 – Ce mardi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6







Arnaques du 29 avril 2025 : sujets et reportages de ce soir

Il aurait arnaqué une quarantaine de femmes

Julien Courbet et son équipe enquêtent sur un escroc aux multiples visages. Près de Chartres, un homme charme des femmes sur des sites de rencontre, s’installe chez elles, fonde parfois une famille… avant de les dépouiller de toutes leurs économies. Plus de 40 victimes ont été recensées, certaines endettées jusqu’à 17 000 euros. Ce séducteur, manipulateur en série, aurait non seulement escroqué ses compagnes, mais aussi ses clients, employés et fournisseurs, pour un préjudice estimé à plus de 100 000 euros.

L’arnaqueur aux 300 victimes

En région parisienne, l’équipe suit la trace d’un marchand de biens sans scrupules ayant vendu pour plusieurs millions d’euros d’appartements fictifs. Célia, l’une de ses victimes, se retrouve endettée à hauteur de 800 000 euros pour quatre logements, dont certains n’existent même pas. L’escroc aurait bénéficié de la complicité d’un notaire pour rendre ses ventes crédibles. Il serait également impliqué dans d’autres secteurs : à la tête de trois garages, il vendrait des voitures d’occasion à prix cassés. Plus de 300 victimes auraient été identifiées. Malgré une interdiction de gérer, il continuerait ses activités frauduleuses à travers des prête-noms.



Immobilier : ils paient pour des appartements déjà loués

Cette arnaque aurait touché des centaines de personnes cherchant un logement. L’agence leur faisait payer pour des appartements déjà loués ou qui ne correspondaient pas du tout à leurs critères. Une fois de plus, Julien Courbet et son équipe se mobilisent pour tenter d’arrêter ces escroqueries et obtenir justice pour toutes les victimes flouées.