C à vous du 11 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 11 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Taxes Trump : retour sur une semaine de “choc et d’effroi” pour l’économie mondiale. L’économiste Eric Heyer, directeur de l’OFCE et Grégory Philipps, rédacteur en chef de l’actualité internationale sur LCI, nous livrent leur analyse

🔵 Affaire Gérard Miller : un livre-enquête édifiant sur le psychanalyste. On reçoit Cécile Ollivier et Alice Augustin, grands reporters au magazine Elle, pour leur livre “Anatomie d’une prédation” aux éditions Robert Laffont



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Christian Morin, pour le livre “J’ai tant de choses à vous raconter” qui sort le 17 avril aux éditions XO

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Hugo Riboulet, chef de “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Valérie Lemercier pour le film “Aimons-nous vivants” avec Jean-Pierre Améris, réalisateur du film qui sort en salle mercredi 16 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 11 avril 2025 à 19h sur France 5.