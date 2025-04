Demain Nous Appartient spoiler : Audrey doute de Jordan !... (vidéo épisode du 7 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Audrey va avoir de sérieux doutes au sujet de Jordan dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, alertée par Lizzie et Jack, Audrey décide de confronter son fils : comment a-t-il autant d’argent ?











Alors que Jordan s’apprête à sortir, Audrey insiste pour lui parler. Elle lui explique que Lizzie lui a parlé de son projet d’acheter une voiture et Jack l’a alertée concernant le week-end avec Violette… Audrey aimerait savoir comment d’un seul coup son fils peut avoir autant d’argent.

Jordan s’emporte et assure que c’est grâce à ses cours de soutien ! Mais Audrey n’est pas dupe, elle sait très bien que ça ne peut pas rapporter autant d’argent. Audrey s’inquiète : et si son fils était retombé dans ses vieux travers et faisait des trucs louches ? Jordan se braque et s’en va…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1916 du 7 avril 2025 : Audrey confronte Jordan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.