Plus belle la vie spoiler : Blanche et Hector piègent Vanessa ! (23 avril 2025)

Vanessa est prête à tout pour récupérer Hector dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » et même à utiliser Bahram pour faire pression sur Blanche ! Et dans l’épisode de demain, mercredi 23 avril 2025, Blanche annonce à Vanessa qu’elle cède à son chantage.











Blanche accepte de couper les ponts avec Hector en échange de la libération de Bahram. Et Vanessa retrouve alors Hector, abattu de la décision de Blanche de le lâcher pour son livre. Il explique même à Vanessa qu’elle avait raison quand elle lui disait de se méfier d’elle…

Résultat, Vanessa se démène pour sauver Bahram, notamment avec une promesse d’embauche à l’hôpital des Phocéens. Hector se réjouit quand il apprend que la juge Colbert a ordonné de le faire sortir du centre de rétention.

Mais ce que Vanessa ne sait pas, c’est que Blanche et Hector l’ont piégée ! En réalité, Blanche a tout dit à Hector et ils ont dupé Vanessa pour faire libérer Bahram. Ces deux vont maintenant devoir la jouer fine pour que Vanessa ne découvre rien…



