Roland Garros : Sinner, Djokovic et Zverev au programme ce samedi 31 mai 2025

Suite et fin du 4ème tour ce samedi 31 mai 2025 à Roland-Garros ! Après l’élimination de Halys et le forfait d’Arthur Fils hier, il ne reste plus aucun français dans le tableau simples messieurs. Du côté des têtes de série, on attend aujourd’hui le numéro 1 mondial Jannick Sinner, Alexander Zverev ou encore Novak Djokovic.











🏆 Les têtes de série en action

🎾 Alexander Zverev (3) affronte Flavio Cobolli en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier

🎾 Jannick Sinner (1) affronte Jiri Lehecka en deuxième rotation sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Novak Djokovic (6) affronte Filip Misolic en night session sur le court Philippe Chatrier

🇫🇷 Les Françaises à suivre



🎾 Elsa Jacquemot et Lois Boisson s’affrontent en deuxième rotation sur le court Simonne-Matthieu

📺 Où suivre les matchs ?

Les rencontres sont diffusées en direct sur France Télévisions et Eurosport. Les sessions diurnes débutent à 11h sur la plupart des courts, et à 12h sur le court Philippe-Chatrier. La session nocturne commence à 20h15 et sera diffusée en exclusivité sur Prime Vidéo.

Programme complet du jour à retrouver sur le site officiel de Roland Garros.