Roland Garros : suivre Misolic / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros 2025 tennis – Misolic / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La sixième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose le serbe Novak Djokovic à l’autrichien Filip Misolic.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







Publicité





Ce samedi soir, Novak Djokovic, sixième tête de série et triple vainqueur à Roland-Garros, affronte l’Autrichien Filip Misolic.

Djokovic, qui vient de remporter son 100e titre en carrière à Genève, a débuté le tournoi parisien en dominant Mackenzie McDonald et Corentin Moutet sans concéder de set. Une victoire ce soir lui permettrait d’égaler son record de 99 victoires dans un même tournoi du Grand Chelem, établi à l’Open d’Australie.



Publicité





Filip Misolic, 23 ans et classé 153e mondial, s’est qualifié pour le tableau principal et a impressionné en battant le Canadien Gabriel Diallo en cinq sets au deuxième tour. Ancien partenaire d’entraînement de Djokovic en août 2024, il affronte ce soir son idole sur la plus grande scène française.

Ce match coïncide avec la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, que Djokovic espérait pouvoir suivre. Cependant, les organisateurs ont maintenu la programmation, obligeant le Serbe à se concentrer sur son match.

Misolic / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Misolic / Djokovic, 3ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.