50mn Inside du 17 mai 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 17 mai 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 17 mai 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🍰 En coulisses – la tarte tropézienne

Le concours de la meilleure tropézienne. Comment est-elle devenue la pâtisserie star des plus grands chefs ?

🇪🇸 L’événement – Feria de Séville

Pourquoi cette fête emblématique attire-t-elle toujours plus de Français en Andalousie ?



Publicité





🎶 Le portrait – Marianne James

🎸 La story – Indochine

Commence ce groupe a-t-il su se réinventer pour durer ? Quels sont les secrets du plus grand groupe de rock français ?

50mn Inside du 17 mai 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🏝️ Le document – Bali : paradis pour changer de vie ?

Direction Bali, en Indonésie. Une destination touristique en plein essor mais pas seulement : qui sont ces français qui ont décidé d’y changer de vie ? Ont-ils trouvé leur paradis ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.