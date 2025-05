C à vous du 14 mai 2025 : Tom Cruise, Eva Longoria, les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 14 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Eva Longoria est ce soir l’invitée exceptionnelle de #CàVous à Cannes. Elle est ambassadrice L’Oréal depuis 20 ans

🔵 Kidnappings, violences et rançons : comment les investisseurs en cryptomonnaie et leurs familles deviennent des cibles ? Explications avec Renaud Lifchitz, expert en cybersécurité et cryptomonnaie



🔵 Affaire Bétharram : le Premier ministre, François Bayrou, entendu aujourd’hui en commission. On en parle avec Fabrice Arfi, journaliste, co-responsable du pôle « enquêtes » de Mediapart

🔵 Dans la Suite de C à vous : Cécile de France pour le film “Dalloway” réalisé par Yann Gozlan et en salle le 17 septembre; Juliette Armanet & Amélie Bonnin pour le film “Partir un jour” réalisé par Amélie Bonnin et actuellement au cinéma; et Tom Cruise invité exceptionnel à l’occasion de la sortie du film “Mission : Impossible – The Final Reckoning” réalisé par Christopher McQuarrie et en salle le 21 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 14 mai 2025 à 19h sur France 5.