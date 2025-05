C dans l’air du 17 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 17 mai 2025, invités et sommaire – Ce samedi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 17 mai : invités et le sommaire

⬛ Le « violeur de la Sambre » : trente ans de crime

Treize nouveaux faits de violences sexuelles, dont un viol, ont conduit à la mise en examen de Dino Scala, déjà condamné à 20 ans de prison pour 54 agressions sexuelles commises entre 1988 et 2018 près de la Sambre, en France et en Belgique. Malgré un mode opératoire récurrent, il a échappé à la justice pendant 30 ans, posant la question des défaillances policières et judiciaires.



Publicité





Cette affaire rappelle celle de Dominique Pélicot, jugé pour avoir violé son ex-femme pendant dix ans, et soupçonné d’autres crimes, dont un meurtre en 1991. Là encore, des failles judiciaires sont pointées.

Ces faits divers suscitent un fort intérêt médiatique, alimenté par des fictions à succès comme Sambre, inspirée de l’affaire Scala, et une exposition aux Galeries Montparnasse.

Quelles sont les nouvelles charges contre Scala ? Pélicot est-il aussi un meurtrier ? Et pourquoi ces affaires nous fascinent-elles autant ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce samedi 17 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.