Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Thoissey après le passage du chef ? (22 mai 2025)

Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant « Chez le Père Alex » à Thoissey le 22 mai 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Alexis dans son restaurant à Thoissey, dans l’Ain.





Mais qu’est devenu le restaurant près d’un an après le passage du chef ? Réponse !







Publicité





En juin 2024, Philippe Etchebest est intervenu dans le restaurant « Chez le Père Alex ». Un an après en avoir repris les rênes, Alexis faisait face à de sérieuses difficultés : hygiène défaillante, service désorganisé et dettes déjà accumulées. Mais l’intervention du chef a-t-elle suffi à redresser la situation ?

La réponse est non ! Le restaurant a définitivement fermé ses portes en décembre dernier !



Publicité





« C’est avec une immense tristesse que je vous annonçe la fermeture définitive de la crêperie chez le père Alex. Cette décision n’a pas été facile à prendre, car j aurais aimé continuer à partager encore de nombreux moments avec vous, autour de ma cuisine et de votre convivialité qui m’ ont tant enrichis.

Malheureusement, la vie me pousse aujourd’hui à tourner cette page. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, votre soutien, et tous les souvenirs inoubliables que nous avons créés ensemble. » a annoncé Alexis sur Facebook il y a 5 mois.

Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.