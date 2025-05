Eurovision 2025 : Louane fait sensation en répétition, les internautes l’imaginent déjà gagnante (VIDÉO)

Publicité





À quelques jours de la finale de l’Eurovision 2025, Louane, représentante de la France avec sa chanson « Maman », suscite un engouement croissant. Les répétitions, partagées sur le compte Instagram officiel d’Eurovision France, ont été largement saluées par les internautes, qui voient en elle une prétendante sérieuse au titre.











Une performance émotive qui touche le public

« Maman » est une ballade personnelle et émotive, dans laquelle Louane rend hommage à sa mère décédée. La chanson se distingue par sa simplicité et sa sincérité, des qualités qui ont ému de nombreux spectateurs. Lors de sa première interprétation publique au Stade de France, les réactions ont été majoritairement positives, certains internautes la qualifiant de « magnifique performance » et de « très beau texte » .

Les répétitions récentes ont renforcé cette impression. Sur les réseaux sociaux, les commentaires enthousiastes affluent : « C’est exactement le genre de ballade qui peut gagner le vote du public », ou encore « Nous avons notre gagnant des jurys ! » .

Un accueil international favorable

Au-delà des frontières françaises, « Maman » a également conquis le cœur du public international. Des spécialistes de l’Eurovision, tels que William Lee Adams de Wiwibloggs, estiment que Louane a clairement sa place dans le top 10 . Bernardo Santos, analyste portugais, souligne que la chanson se démarque par son émotion et sa puissance, malgré une orchestration simple.



Sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, de nombreux commentaires en différentes langues expriment leur admiration pour la chanson et la performance de Louane.

Des bookmakers prudents mais optimistes

Selon les dernières cotes des bookmakers, la France est classée quatrième favorite pour remporter l’Eurovision 2025, derrière la Suède, l’Autriche et Israël . Cette position reflète l’optimisme croissant autour de la candidature de Louane, bien que la compétition reste féroce.

Louane a exprimé à plusieurs reprises son engagement total dans ce projet. Elle a confié que l’enregistrement de « Maman » avait été un moment intense, allant jusqu’à provoquer une réaction physique en studio . Elle se prépare activement pour la finale, avec une hygiène de vie stricte et une concentration maximale.

À l’approche de la finale de l’Eurovision 2025, Louane semble prête à défendre les couleurs de la France avec émotion et détermination. Sa chanson « Maman » a déjà touché de nombreux cœurs, et les répétitions promettent une performance mémorable. Rendez-vous ce samedi 17 mai à Bâle pour découvrir si la France va enfin décrocher une victoire au concours.

VIDÉO les répétitions de Louane pour l’Eurovision