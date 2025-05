Echappées Belles du 24 mai : direction le Gers ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 24 mai 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Gers, de village en village » et la rediffusion « La magie de la Drôme ».





Echappées Belles du 24 mai 2025, à 21h – « Gers, de village en village » (inédit)

Été 2024, l’Observatoire de la Communication Publique Numérique révélait que le Gers surpassait Paris sur Instagram. Véritable carte postale, ce département rural, traversé par le Gers et la Baïse, entre vignes et vallons, allie nature, culture et terroir. Berceau de d’Artagnan et de l’Armagnac, le Gers cultive une identité forte, entre traditions, gastronomie et convivialité.

Son principal atout ? Ses villages. Six sont déjà classés parmi les Plus Beaux Villages de France, et Lupiac, patrie de d’Artagnan, représentera l’Occitanie en 2025 pour le titre de Village Préféré des Français. Bastides, castelnaux et sauvetés témoignent d’un riche passé médiéval.



Dans ce territoire rural, cette émission part à la rencontre de villages dynamiques, animés par des habitants fiers de leur culture : productions locales, rugby, fêtes traditionnelles, viticulture et hospitalité. Jérôme Pitorin, en suivant les chemins de Compostelle classés à l’UNESCO, découvre comment cette vitalité locale fait vivre l’héritage gascon, de village en village.

Echappées Belles du 24 mai à 22h30 – « La magie de la Drôme » (rediffusion)

Étape emblématique sur la route des vacances, la Drôme est souvent perçue comme un simple décor de passage plutôt qu’une véritable destination. Pourtant, de plus en plus de personnes choisissent d’y poser leurs valises pour de bon. Qu’est-ce qui pousse ces habitants et nouveaux arrivants à s’y ancrer durablement ?

