Eurovision 2025 : découvrez les résultats de la 2ème demi-finale, qui sont les finalistes ? Qui est éliminé ?

La tension était à son comble ce soir à Bâle, ville hôte de l’Eurovision 2025, où s’est déroulée la seconde demi-finale du plus grand concours musical européen. À l’issue d’une soirée riche en émotions et en performances spectaculaires, dix nouveaux pays ont décroché leur ticket pour la grande finale, prévue ce samedi 17 mai.











Les 10 pays qualifiés à l’issue de cette seconde demi-finale

Voici les pays qui se sont imposés ce soir et rejoignent la grande finale : la Lituanie, Israël, l’Arménie, le Danemark, l’Autriche, le Luxembourg, la Finlande, la Lettonie, Malte, et la Grèce.

Ces dix nations viennent compléter la liste des qualifiés, aux côtés des dix premiers finalistes révélés mardi lors de la première demi-finale : Norvège, Albanie, Suède, Islande, Pays-Bas, Pologne, Saint-Marin, Estonie, Portugal et Ukraine.



Les éliminés de la seconde demi-finale

Malheureusement, l’aventure s’arrête ici pour six pays : Australie, Monténégro, Irlande, Géorgie, République Tchèque et Serbie n’ont pas réussi à convaincre suffisamment le public et les jurys internationaux pour se hisser en finale.

Le « Big 5 » toujours en embuscade

Comme chaque année, les cinq plus grands contributeurs financiers de l’Union européenne de radiotélévision (UER) – Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni – sont automatiquement qualifiés pour la finale. Leurs candidats ont donc pu peaufiner leur mise en scène pendant que les autres se livraient à une bataille acharnée pour une place en finale.

Rappelons que c’est Louane qui représentera la France avec son titre « Maman ». Découvrez sa prestation sur cette demi-finale ici.

Les pays finalistes s’affronteront samedi soir pour tenter de succéder à Nemo, le vainqueur suisse de l’édition 2024, et ramener le mythique trophée de l’Eurovision chez eux. Entre ballades émouvantes, morceaux électro percutants et mises en scène audacieuses, le spectacle s’annonce grandiose.

Rendez-vous samedi pour découvrir qui décrochera la victoire de cette 69e édition de l’Eurovision !